Антирекорд Гвардиолы

6 декабря «Манчестер Сити» со счетом 0:1 уступил «Астон Вилле» в матче 15-го тура АПЛ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Sport 24", за всю игру футболисты «Манчестер Сити» нанесли лишь 2 удара по воротам «Астон Виллы». Как сообщает пресс-служба АПЛ, это наименьшее количество попыток, когда-либо предпринятых командой Пепа Гвардиолы в 535 матчах в лигах.

При этом «Астон Вилла» нанесла по воротам «Сити» 22 удара - это рекордный результат для соперников команд Гвардиолы за этот же период.

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