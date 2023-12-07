"Сантос" впервые за свою 111-летнюю историю вылетел в низшую лигу, болельщики громят город - ВИДЕО

"Сантос" по итогам сезона-2023 (в Бразилии чемпионат играется по системе "весна-осень") вылетел из Серии А.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport.ru, это произошло впервые за 111 лет.

После такого провала болельщики "Сантоса" устроили беспорядки на улицах города Сантус. Как сообщает G1, в городе продолжаются погромы, горят машины и магазины. Полиция штата Сан-Паулу приведена в полную боеготовность и уже отражает нападки разъярённых фанатов на улицах города.

Минувшей ночью "Сантос" дома уступил "Форталезе" (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Примечательно, что победный гол "Форталезе" случился на шестой добавленной ко второму тайму минуте ударом с центра поля. "Сантос" за 38 матчей набрал 43 очка и занял 17-е место в Серии А. У занявшей спасительное 16-е место "Байи" в итоге набралось за сезон 44 очка.

İdman.biz

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