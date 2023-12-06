Проблемы Онана в "МЮ": провалы в ЛЧ, спасения в АПЛ

Рассказываем о странном пребывании камерунца на «Олд Траффорд».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Андре Онана стал третьим самым дорогим трансфером «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. «МЮ» заплатил «Интеру» за 27-летнего голкипера 50 млн евро. Давид Де Хеа получил звание лучшего вратаря Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, но все равно не подошел главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Специалист хотел голкипера, который хорошо играет ногами и настаивал на подписании камерунца. Тот неплохо проявлял себя в «Интере».

В прошлом сезоне Серии А Онана сыграл 24 раза, периодически уступая место Самиру Хандановичу. Процент сухих матчей у голкипера был не самый высокий – 33,3%. При этом футболист помог своей команде дойти до финала Лиги чемпионов. Камерунец сыграл во всех 13-ти матчах ЛЧ, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он не пропустил ни одного мяча в двух полуфинальных матчах против «Милана» и ни разу не пропустил от «Порту» в плей-офф. Однако складывается впечатление, что в нынешней Лиге чемпионов это совсем другой игрок.

Онана очень плохо выступает в ЛЧ. От прежней уверенности не осталось и следа. За 5 матчей группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» пропустил 14 голов. Больше только у «Антверпена» – 15. При этом у «Юнайтед» не самая сильная группа. «Бавария» изначально была фаворитом, но манкунианцы уже давно должны были застолбить себе 2-е место. Однако они располагаются на последней, 4-й позиции, и теперь не все зависит от них. Для выхода из группы команде тен Хага нужно побеждать мюнхенцев и надеяться, что в матче «Копенгаген» – «Галатасарай» будет ничья.

Не во всех голах, пропущенных в ЛЧ, виноват Онана, но в важнейший момент он дрогнул. Речь идет о матче против «Галатасарая», который не обсуждал только ленивый. Голкипер «МЮ» дважды позволил «львам» вернуться в игру, допустив ошибки после ударов Хакима Зиеша. У манкунианцев было преимущество в 2 мяча, но они его потеряли. Поединок завершился вничью – 3:3. Примечательно, что «Юнайтед» только в одном матче Лиги чемпионов сыграл на ноль, минимально победив «Копенгаген». В остальных четырех поединках «МЮ» пропускал минимум 3 гола.

Онана допустил 7 результативных ошибок в ЛЧ с 2018 года – это худший показатель среди всех вратарей за этот период. На 2-м месте с серьезным отставанием идет голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, у которого только 3 результативные ошибки за 5 лет. По системе xG (expected goals) камерунец должен был пропустить максимум 11-12 голов в нынешней Лиге чемпионов. Но у него уже 14 мячей в воротах, то есть на 2-3 больше ожидаемого результата. Только у голкипера «Антверпена» Жана Бюте худший показатель по xG (-3,59 гола).

При этом в Премьер-лиге Онана играет по-другому. Во многих случаях он выручает команду. «МЮ» пропустил 17 голов к настоящему времени в АПЛ (всего на 1 больше, чем «Манчестер Сити») – это пятый результат в лиге. «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», которые располагаются выше в таблице, пропустили больше. Кроме того, камерунец входит в тройку лучших голкиперов Премьер-лиги по количеству сэйвов (54). Больше только у Бернда Лено («Фулхэм», 60) и Уэсли Фодерингема («Шеффилд Юнайтед», 67).

Онана также входит в тройку лучших голкиперов АПЛ по «сухим» матчам (5). Больше только у Ника Поупа из «Ньюкасла» (6). Все указывает на то, что в Англии дела у камерунца идут лучше, чем на европейской арене. В Премьер-лиге Онана предотвращает в среднем 0,28 гола за матч. Это третий показатель в АПЛ после Нето («Борнмут», 0,32) и Томаса Камински («Лутон», 0,48). В Премьер-лиге голкипер «МЮ» находится среди лучших практически по всем важным показателям. При этом в Лиге чемпионов он один из худших. Удивительная поляризация, учитывая, что у футболиста уже достаточно опыта.

Статистика Онана в АПЛ и ЛЧ – совершенно разные вещи. В Англии голкипер «МЮ» пропускает в среднем 1,23 гола за матч, в Европе – 2,80. В Премьер-лиге он предотвращает 0,28 забитых мяча за 90 минут, а в Лиге чемпионов ушел в минус по этому показателю (-0,48). По количеству сэйвов перевес тоже на стороне АПЛ (3,92/3,60). Есть еще один показательный момент. В Премьер-лиге Онана не совершил пока ни одной результативной ошибки. По этому показателю он лучший в АПЛ. При этом в ЛЧ камерунец является одним из худших, совершая в среднем 0,80 результативных ошибок за матч.

Карьера футболиста на «Олд Траффорд» пока проходит очень нестабильно. В «Интере» Онана был опорой команды в Лиге чемпионов. Это одна из причин, по которой его подписал «МЮ». Иметь надежного голкипера очень важно для успеха в ЛЧ, но и у вратаря, и у всей команды в еврокубках все идет наперекосяк. В АПЛ команда подводит голкипера, в Лиге чемпионов – наоборот. У манкунианцев по-прежнему нет баланса ни в одной из линий. Что-то можно было бы компенсировать уверенностью голкипера, но камерунец показывает совершенно разные выступлениях в разных турнирах, за что его и критикуют.

Несмотря ни на что, Онана является номером один для тен Хага. Дело не только в комментариях специалиста. Голландец, похоже, совсем не верит в турецкого голкипера Алтая Байындыра, которого «МЮ» выкупил прошлым летом у «Фенербахче» за 5 млн евро. Тен Хаг в текущем сезоне ни разу не выпускал второго вратаря на поле, даже в Кубке лиги. Возможно, ситуация изменится, когда Онана поедет на Кубок Африки, но вряд ли камерунец потеряет место в основе. Наставник «МЮ» слишком верит в игроков, с которыми работал ранее, и это может не очень хорошо отражаться на конкуренции. Но в футболе все происходит быстро. Порой достаточно одного матча для того чтобы изменить ситуацию.

İdman.biz