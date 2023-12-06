6 Декабря 2023
RU

"Реал" постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2023 16:27
"Реал" постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Мадридский «Реал» попытается договориться с нападающим Килианом Мбаппе о переходе следующим летом уже в январе. Килиану дадут 15 дней на принятие решения по предложению, сообщает AS.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, если к 1 января Мбаппе не подпишет новый контракт с ПСЖ, «Реал» свяжется с представителем форварда и выдвинет своё предложение. У Килиана будет время до 15 января, чтобы на него ответить - мадридцы больше не хотят вести долгие переговоры. Напомним, ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил контракт, апеллируя к двум обстоятельствам.

Аль-Хелаифи убеждает Мбаппе в том, что, оставшись в «ПСЖ», он в скором времени может войти в историю как лучший бомбардир французской лиги. Также президент «ПСЖ» подчёркивает, что 24-летний футболист обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже, являясь при этом игроком главного парижского футбольного клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 13 матчей за «ПСЖ» в рамках Лиги 1, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

İdman.biz

Новости по теме

Проблемы Онана в "МЮ": провалы в ЛЧ, спасения в АПЛ
19:11
Мировой футбол

Проблемы Онана в "МЮ": провалы в ЛЧ, спасения в АПЛ

Рассказываем о странном пребывании камерунца на "Олд Траффорд"
Игрок "Барселоны" получил перелом скуловой кости
16:41
Мировой футбол

Игрок "Барселоны" получил перелом скуловой кости

В ходе игры 24-летнего футболиста ударили в лицо, после чего он оказался на газоне
Левандовски не хочет покидать "Барселону"
10:18
Мировой футбол

Левандовски не хочет покидать "Барселону"

Как сообщает журналист Шэй Лагасси в соцсетях, 35-летний футболист намерен провести в каталонском клубе следующий сезон
Беллингем рассказал о своём футбольном кумире детства
10:11
Мировой футбол

Беллингем рассказал о своём футбольном кумире детства

"Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве"
Ямал: Возможно, однажды я стану как Месси
09:54
Мировой футбол

Ямал: Возможно, однажды я стану как Месси

"Месси - мой кумир"
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются с "Баварией" за футболиста соперника "Карабаха"
09:51
Мировой футбол

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются с "Баварией" за футболиста соперника "Карабаха"

Полузащитник "Байера" и сборной Германии Флориан Вирц может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги

Самое читаемое

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО
4 Декабря 08:59
Дзюдо

Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО
4 Декабря 14:04
Гребля

Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО

В Монако в честь принца Альберта II прошла регата "Кубок вызова-2023" по прибрежной гребле