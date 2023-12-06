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Ямал: Возможно, однажды я стану как Месси

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2023 09:54
Ямал: Возможно, однажды я стану как Месси

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси своим кумиром.

«Месси - мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остаётся им и теперь, когда я играю за «Барселону». Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси - тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», - приводит слова Ямала Goal.

5 декабря Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time. В 2023 году Лионель выиграл награду «Золотой мяч», который стал для него восьмым. Также в составе «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1 и Суперкубок Франции. При этом в составе «Интер Майами» Лионель завоевал первый трофей для американской команды – Кубок лиг.

Нынешним летом Месси перебрался из французского «ПСЖ» в американский «Интер Майами», владельцем которого является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. За 14 матчей во всех турнирах аргентинец отметился 11 забитыми мячами, а также пятью голевыми пасами.

İdman.biz

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