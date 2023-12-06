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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются с "Баварией" за футболиста соперника "Карабаха"

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2023 09:51
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются с "Баварией" за футболиста соперника "Карабаха"

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» готовы включиться в гонку за подписание 20-летнего таланта. «Горожане» уже отправляли своих скаутов на матчи «Байера». Отмечается, что «аспириновые» сделают всё, чтобы сохранить ключевого игрока своей команды до конца сезона.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Вирцу со стороны мюнхенской «Баварии».

Отметим, что "Байер" в Лиге Европы находится в одной группе с "Карабахом".

İdman.biz

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