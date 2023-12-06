Жоау Феликс принял решение по своему будущему

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды в составе «Барселоны», определился со своим будущим.

По данным AS, футболист хочет остаться в каталонском клубе после истечения арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. «Сине-гранатовые» склоняются к тому, чтобы выкупить игрока, но окончательное решение примут ближе к концу сезона.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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