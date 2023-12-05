Лионель Месси стал спортсменом года по версии журнала Time

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в 2023 году Месси выиграл награду «Золотой мяч», который стал для него восьмым. Также в составе «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1 и Суперкубок Франции. При этом в составе «Интер Майами» Лионель завоевал первый трофей для американской команды – Кубок лиг.

Нынешним летом Месси перебрался из французского «ПСЖ» в американский «Интер Майами», владельцем которого является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. За 14 матчей во всех турнирах аргентинец отметился 11 забитыми мячами, а также пятью голевыми пасами.

Напомним, в составе сборной Аргентины в 2022 году Мессии впервые выиграл чемпионат мира.

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