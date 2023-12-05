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"Барселона" рассматривает несколько вратарей на замену травмированному тер Штегену

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2023 19:04
"Барселона" рассматривает несколько вратарей на замену травмированному тер Штегену

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» составили шорт-лист из вратарей, с одним из которых каталонский клуб намерен заключить краткосрочное соглашение с целью замены травмированного голкипера сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, основными кандидатами на замену немецкому вратарю являются: Давид де Хеа, пребывающий на данный момент в статусе свободного агента, Аарон Рамсдейл, потерявший место в основном составе лондонского «Арсенала», Каспер Шмейхель, выступающий в бельгийском «Андерлехте», Яссин Бони, играющий в «Аль-Хиляле», и вратарь американского «Сент-Луис Сити» Роман Бюрки.

Напомним, тер Штеген может пропустить несколько недель по причине восстановления после операции на спине.

İdman.biz

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