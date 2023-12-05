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"Манчестер Юнайтед" застрял в череде провалов, это похоже на день сурка"

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2023 15:49
"Манчестер Юнайтед" застрял в череде провалов, это похоже на день сурка"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался критически относительно игры «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Подобное уже происходило раньше. Это похоже на день сурка. Игроки выглядят незаинтересованными, язык тела плохой, выступления средние, тренера критикуют, скаутов начинают ругать, владельцы не выполнили свою работу по продаже клуба, хоть это уже и давно продолжается. Независимо от того, сделают ли это на этой или следующей неделе, кажется, что это неизбежно.

«Манчестер Юнайтед» застрял. Они застряли в череде провалов, особенно если смотреть на потраченные суммы, а также успехи прошлого. И это не изменится до реальных структурных изменений. Я говорю об этом снова и снова. Больше не вижу смысла кричать об этом», - написал Невилл в своей колонке для Sky Sports.

Напомним, после 14 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает седьмое место.

İdman.biz

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