Сборная Азербайджана обыграла Кипр и досрочно стала первой в группе Лиги наций

Женская сборная Азербайджана по футболу выиграла четвертый матч подряд в дивизионе С Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, в пятом туре группового этапа она на выезде обыграла команду Кипра со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит в самом начале встречи: на 8-й минуте отличилась Диана Мамедова, воспользовавшаяся передачей Мале Моллаевой.

В концовке матча в Никосии гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получила Моллаева. Но удаление не сказалось на результате.

Подопечные Сиясата Аскерова набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе первое место в группе. 5 декабря сборная Азербайджана дома проведет заключительный матч группового этапа против Фарер.

Ниджат Закиев

İdman.biz