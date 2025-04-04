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Главный тренер женской сборной Азербайджана о победе команды и своем удалении

Женский футбол
Новости
4 Апреля 2025 23:20
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Главный тренер женской сборной Азербайджана о победе команды и своем удалении

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группы C4 Лиги наций против Литвы (2:0), который состоялся в Вильнюсе, сообщает İdman.biz.

«К счастью, мы победили. Сделать это, не пропустив гол, было очень важно. Мы знали, как сильные, так и слабые стороны соперника и построили игру, исходя из этого. Благодарю свою команду за правильные действия на поле. Девушки не только проявили характер и желание, но и показали красивый футбол. Поздравляю азербайджанский народ с этой победой. Теперь нас ждет очень важный выездной матч против Черногории», - сказал Аскеров.

Наставник также прокомментировал свое удаление с технической зоны на 42-й минуте матча. По его словам, он не понял решения арбитров, поскольку четвертый судья находилась далеко от эпизода. Аскеров отметил, что вмешался, когда игрок соперника ударил Нигяр Мирзалиеву сзади, но главный арбитр этого не заметил.

«Я почувствовал, что ситуация может накалиться, и был вынужден выйти на поле, чтобы успокоить футболисток. Судья понял это по-другому и показал мне красную карточку. Хотя если бы я не вышел, напряжение могло бы только усилиться», – добавил тренер.

İdman.biz

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