Сиясет Аскеров: "Хотим добиться максимума и в дивизионе В Лиги наций"

«Мы намерены серьезно подготовится к матчам в дивизионе В Лиги наций и добиться там максимального результата».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров после заключительной встречи в дивизионе С Лиги наций, в которой команда дома обыграла Фарерские острова - 1:0.

Наставник отметил, что после того, как команда в минувшем туре обыграла Кипр и закрепила лидерство в группе, игроков сложно было настроить на последний матч. «В поединке с Фарерами мы больше защищались и старались действовать на контратаках. Первый тайм дался нам сложно, хотя имели несколько шансов забить. После перерыва смогли реализовать тот план на игру, благодаря которому забили победный гол», - отметил Аскеров.

Он добавил, что команда постарается развить успех в дивизионе В Лиги наций.

Ниджат Закиев

İdman.biz