5 Декабря 2023
RU

Сиясет Аскеров: "Хотим добиться максимума и в дивизионе В Лиги наций"

Женский футбол
Новости
5 Декабря 2023 22:16
Сиясет Аскеров: "Хотим добиться максимума и в дивизионе В Лиги наций"

«Мы намерены серьезно подготовится к матчам в дивизионе В Лиги наций и добиться там максимального результата».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров после заключительной встречи в дивизионе С Лиги наций, в которой команда дома обыграла Фарерские острова - 1:0.

Наставник отметил, что после того, как команда в минувшем туре обыграла Кипр и закрепила лидерство в группе, игроков сложно было настроить на последний матч. «В поединке с Фарерами мы больше защищались и старались действовать на контратаках. Первый тайм дался нам сложно, хотя имели несколько шансов забить. После перерыва смогли реализовать тот план на игру, благодаря которому забили победный гол», - отметил Аскеров.

Он добавил, что команда постарается развить успех в дивизионе В Лиги наций.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Победный финиш сборной Азербайджана в Лиге наций - ФОТОРЕПОРТАЖ
22:32
Женский футбол

Победный финиш сборной Азербайджана в Лиге наций - ФОТОРЕПОРТАЖ

В последнем туре женской сборной Азербайджана обыграла на «Далга Арене» соперниц с Фарерских островов
Азербайджан обыграл Фареры и окончательно оформил путевку в дивизион В Лиги наций
20:58
Азербайджанский футбол

Азербайджан обыграл Фареры и окончательно оформил путевку в дивизион В Лиги наций

В заключительном матче дивизиона С текущего турнира подопечные Сиясата Аскерова на стадионе «Далга Арена» добились победы над командой Фарерских островов - 1:0
Тренировка на позитиве. Сборная Азербайджана готовится к матчу против Фарер - ФОТОРЕПОРТАЖ
10:04
Азербайджанский футбол

Тренировка на позитиве. Сборная Азербайджана готовится к матчу против Фарер - ФОТОРЕПОРТАЖ

Соперник является аутсайдером группы и не набрал ни одного очка, тогда как хозяйки поля уверенно возглавляют таблицу (13 баллов), став недосягаемыми для конкурентов
Сборная Азербайджана вернулась в Баку - ФОТО
4 Декабря 11:01
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана вернулась в Баку - ФОТО

Наши футболистки играли на выезде с Кипром в Лимассоле в 5-м туре Лиги наций УЕФА и обеспечили себе 1-е место в группе благодаря победе со счетом 1:0
"Это большое достижение"
4 Декабря 09:57
Азербайджанский футбол

"Это большое достижение"

"Я не думаю, что этот успех был достигнут легко"
Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев
3 Декабря 14:43
Азербайджанский футбол

Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев

Игрок сборной Азербайджана по футболу Назлыджан Парлак будет прооперирована

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО
4 Декабря 08:59
Дзюдо

Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио