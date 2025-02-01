Определились победители Кубка Гейдара Алиева - ФОТО

Завершился Кубок Гейдара Алиева по любительскому горнолыжному спорту среди детей, организованный совместно Туристическим центром "Шахдаг" и Федерацией зимних видов спорта Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за первое место в соревнованиях боролись 50 детей в разных возрастных категориях.
Результаты турнира:
Среди мальчиков 6-8 лет
1. Дмитрий Петренко - Азербайджан
2. Лохлан Хогг - Великобритания
Среди девочек 6-8 лет
1. Ханна Макконнелл - Великобритания
2. Нурлана Абдулова - Азербайджан
3. Мария Подгорная - Азербайджан
Среди мальчиков 9-12 лет
1. Нуреддин Назиров - Азербайджан
2. Рауль Мадатов - Азербайджан
3. Энтони Скалабр - Франция
Среди девочек 9-12 лет
1. Лия Макконнелл - Великобритания
2. Амина Ахмедова - Азербайджан
3. Ирен Джавадова - Азербайджан
Среди мальчиков 13-17 лет
1. Амин Шихов - Азербайджан
2. Юсиф Кичикбеков - Азербайджан
3. Панке Карл-Лео - Германия
Среди девочек 13-17 лет
1. Нурель Гаджибейли - Азербайджан
2. Лилия Подгорная - Азербайджан
3. Земфира Алиханбекова - Азербайджан
Победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг», а также им были вручены различные поощрительные подарки.
Отметим, что Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам продолжится второго февраля среди взрослых в различных возрастных категориях.
İdman.biz