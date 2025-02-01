Определились победители Кубка Гейдара Алиева - ФОТО

Завершился Кубок Гейдара Алиева по любительскому горнолыжному спорту среди детей, организованный совместно Туристическим центром "Шахдаг" и Федерацией зимних видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за первое место в соревнованиях боролись 50 детей в разных возрастных категориях.

Результаты турнира:

Среди мальчиков 6-8 лет

1. Дмитрий Петренко - Азербайджан

2. Лохлан Хогг - Великобритания

Среди девочек 6-8 лет

1. Ханна Макконнелл - Великобритания

2. Нурлана Абдулова - Азербайджан

3. Мария Подгорная - Азербайджан

Среди мальчиков 9-12 лет

1. Нуреддин Назиров - Азербайджан

2. Рауль Мадатов - Азербайджан

3. Энтони Скалабр - Франция

Среди девочек 9-12 лет

1. Лия Макконнелл - Великобритания

2. Амина Ахмедова - Азербайджан

3. Ирен Джавадова - Азербайджан

Среди мальчиков 13-17 лет

1. Амин Шихов - Азербайджан

2. Юсиф Кичикбеков - Азербайджан

3. Панке Карл-Лео - Германия

Среди девочек 13-17 лет

1. Нурель Гаджибейли - Азербайджан

2. Лилия Подгорная - Азербайджан

3. Земфира Алиханбекова - Азербайджан

Победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг», а также им были вручены различные поощрительные подарки.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам продолжится второго февраля среди взрослых в различных возрастных категориях.

İdman.biz