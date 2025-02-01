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Стартовал Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди любителей - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
1 Февраля 2025 13:00
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Стартовал Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди любителей - ФОТО

Стартовал кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди любителей, организованный туристическим центром «Шахдаг» совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед соревнованиями состоялась официальная церемония открытия. После исполнения государственного гимна турнир был объявлен открытым.

За первенство в состязании борются 50 детей разных возрастных категорий.

Отметим, что второго февраля Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту продолжится соревнованиями среди взрослых.

İdman.biz

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