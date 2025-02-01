Наши фигуристы заняли 25-е место на чемпионате Европы

Продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.
В Таллине, столице Эстонии, стартовали танцы на льду, сообщает İdman.biz.
Азербайджанские спортсмены Саманта Риттер и Денис Брикалов продемонстрировали свое мастерство в артистическом танце. Их выступление было оценено в 51,56 балла.
Наши представители заняли 25-е место среди 29 участников. Наш дуэт, не попавший в двадцатку для выступления в произвольном танце, прекратил участие в соревнованиях.
Отметим, что чемпионат завершится сегодня.
İdman.biz