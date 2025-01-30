Восемь фигуристов и три тренера погибли в авиакатастрофе в США.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил Channel2 NOW.

Опознаны тела спортсменов Спенсера Лейна, Джины Хан, Эдди Чжоу, Франко Апаисио, сестер Эрели и Алидии Ливингстон, а также Шона Ки и Анджелы Янг. Погибшие три тренера были экс-россиянами - Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская. Они работали в США.

Отметим, что пассажирский самолет "American Airlines" столкнулся с военным самолетом недалеко от Вашингтона. На борту самолета находилось 64 человека, из которых выжили только четверо.

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