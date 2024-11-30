Азербайджанский фигурист стал первым на Кубке Босфора

Продолжается проходящий в Турции Кубок Босфора по фигурному катанию .

Как сообщает İdman.biz, стартовало и мужское личное первенство.

К соревнованиям присоединился азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев. Он успешно выполнил короткую программу.

Выступление нашего спортсмена было оценено в 78,21 балла. С этим результатом Литвинцев занял первое место.

Он с большим отрывом опередил второе место. Бурак Демирбога из Турции отстал от него на 4,43 балла. Участники сегодня определят призеров в выступлениях в произвольной программе.

Отметим, что из 12 спортсменов, приглашенных на соревнования, стартовали девять.

İdman.biz