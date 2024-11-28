Наши фигуристки стартовали на Кубке Босфора

Азербайджанские фигуристки начали выступление на Кубке Босфора, который проходит в Турции.

İdman.biz сообщает, что две наши представительницы, выступавшие в личном зачете девушек, показали свое мастерство в короткой программе.

Лейли Ахундова и Сабина Алиева неудачно стартовали на соревнованиях. Лейли, набравшая 35,49 балла, заняла 31-е место. Сабина оказалась 34-й с 33,24 балла. Наши спортсменки попробуют свои силы в произвольной программе, которая состоится сегодня.

Отметим, что из 52 участников, заявленных на соревнования, на лед вышли 49.

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