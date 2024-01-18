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Азербайджану предоставлено право на проведение международных соревнований по горным лыжам

Зимние виды спорта
Новости
18 Января 2024 11:11
Азербайджану предоставлено право на проведение международных соревнований по горным лыжам

Согласно заявке, адресованной Федерацией зимних видов спорта в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в апреле 2023 года, завершен процесс омологации (прохождения проверки) трасс в туристическом центре «Шахдаг».

Как сообщает İdman.biz, в результате процедур, проведенных экспертами, назначенными FIS, Международная федерация лыжного спорта (FIS) вручила туристическому центру «Шахдаг» сертификат омологации (прохождения проверки).

Согласно сертификату, Туристическому центру «Шахдаг» предоставлено право на проведение международных соревнований по слалому, слалому-гиганту и типу «супер-G» по горным лыжам.

Вместе с тем, возникла возможность внесения Туристического центра «Шахдаг» в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта для проведения международных соревнований.

Отметим, что омологация считается важным аспектом развития объектов, на которых лыжники и сноубордисты могут выступать на самом высоком уровне. Важным фактором считается омологация всех склонов, на которых проводятся соревнования FIS.

İdman.biz

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