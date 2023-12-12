Японка впервые в Гусаре проводит тренировки по зимним видам спорта - ВИДЕО

В Гусарском олимпийском спортивном комплексе впервые начались тренировки по развитию зимних видов спорта.

Как сообщает İdman.biz, подготовка к могулу (дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах) на горных лыжах ведется под руководством японского специалиста Зунко Хосино.

Пока проходят физические тренировки. Практические занятия проводятся на горнолыжном курорте Шахдагского туристического центра.

Отметим, что Зунко Хосино участвовала в зимних Олимпийских играх Сочи-2014 и Пекине-2022, а также завоевала серебряную медаль чемпионата мира-2020. Свою спортивную карьеру японка завершила в 2022 году в возрасте 33 лет.

İdman.biz