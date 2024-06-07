Объявлен состав нашей сборной на первенство Европы

В Салониках (Греция) пройдет первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров U15 и U17.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примет участие 461 (218 девушек + 243 юношей) спортсмен из 36 стран. В чемпионатае также примет участие и сборная Азербайджана.

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов встретился с членами команды на тренировочной базе, расположенной в «АСК Арене». Он пожелал успехов каждому из них и выразил уверенность в их победе.

Умудов отметил, что руководство федерации предпринимает все шаги, чтобы подготовить нашу сборную к соревнованиям в лучших условиях и достойно представить нашу страну на международной арене. Было сказано, что медали, завоеванные нашими юными спортсменами в Салониках, дадут новый импульс развитию тяжелой атлетики в Азербайджане, сыграют основополагающую роль на пути к будущим чемпионатам и первенствам мира, Олимпийским играм. Тренеры и спортсмены поблагодарили за поддержку и заявили, что постараются оправдать доверие.

Затем тренеры объявили имена спортсменов, которые отправятся в Грецию.

U-15: Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев и Абдулгусейн Гусейнов (оба - 61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагёзов и Аслан Амирасланов (оба - 89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (+102 кг).

U-17: Мелек Гусейнли (+81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).

Отметим, что соревнование пройдет 15-24 июня.

İdman.biz