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Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Тяжелая атлетика
Новости
8 Марта 2024 16:45
Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Пожизненная дисквалификация Зульфугара Сулейманова, бывшего тяжелоатлета сборной Азербайджана, считается завершенной.

Как сообщает İdman.biz, такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

На такой шаг учреждение пошло на основании новых антидопинговых правил, принятых в 2021 году. Согласно этому нововведению, во второй раз снижены наказания, налагаемые за допинг. Те, кто получил строгую дисквалификацию по предыдущему правилу, имеют право обратиться в IWF за повторным рассмотрением.

Сулейманов, приговоренный к 4 годам лишения свободы в сентябре 2010 года, вернулся в спорт раньше срока после смягчения дисквалификации, но в 2013 году снова «попался» на допинге. В качестве второго наказания ему дали пожизненную дисквалификацию.

Учитывая наказание Сулейманова с применением новых правил, IWF посчитала его вторую дисквалификацию истекшей. Штангист-ветеран теперь может работать в различных направлениях этого вида спорта.

İdman.biz

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