19 Февраля 2024
RU

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
19 Февраля 2024 21:26
Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО

Азербайджанский штангист выиграл чемпионат Европы, проходивший в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.biz, Дадаш Дадашбейли (109 кг) завоевал золотую медаль, опередив всех своих соперников.

Азербайджанский спортсмен завоевал три золотые награды, подняв в сумме двоеборья 388 кг (176 кг + 212 кг).

Дадашбейли стал первым спустя 12 лет спортсменом, завоевавшим для нашей страны золотую медаль мужского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Отметим, что чемпионат Европы, стартовавший 12 февраля, завершится завтра.

İdman.biz

Новости по теме

Президент IWF: "В Азербайджане есть большой интерес и поддержка тяжелой атлетики" - ФОТО
17 Февраля 17:26
Тяжелая атлетика

Президент IWF: "В Азербайджане есть большой интерес и поддержка тяжелой атлетики" - ФОТО

"Азербайджан - спортивная страна"
Азербайджанский штангист стал вторым на чемпионате Европы
15 Февраля 16:42
Тяжелая атлетика

Азербайджанский штангист стал вторым на чемпионате Европы

Омар Джавадов выступил в группе B весовой категории до 73 кг
Наш спортсмен стал первым
14 Февраля 19:29
Тяжелая атлетика

Наш спортсмен стал первым

Позади третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице Болгарии Софии
Назиля Исмайлова завершила выступление на чемпионате Европы - 3 место в группе
12 Февраля 17:10
Тяжелая атлетика

Назиля Исмайлова завершила выступление на чемпионате Европы - 3 место в группе

Стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице Болгарии Софии
Азербайджанский спортсмен в "Золотой десятке"
10 Февраля 22:29
Тяжелая атлетика

Азербайджанский спортсмен в "Золотой десятке"

Азербайджанский штангист Дадаш Дадашбейли может быть выбран лучшим спортсменом-мужчиной 2023 года
Объявлен состав нашей сборной на чемпионат Европы
8 Февраля 15:14
Тяжелая атлетика

Объявлен состав нашей сборной на чемпионат Европы

Национальная сборная примет участие в турнире с 9 спортсменами

Самое читаемое

2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО
18 Февраля 16:56
Азербайджанский футбол

2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО

Вратарь сборной Азербайджана досрочно покинул поле в 26-м туре Суперлиги Турции
У Рафаэля Агаева - новая должность
17 Февраля 19:19
Каратэ

У Рафаэля Агаева - новая должность

В Федерации карате Азербайджана (AKF) произведены новые назначения на должность вице-президента WKF
Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба
11:19
Азербайджанский футбол

Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба

Контракт с игроком истекает летом, после чего он станет свободным агентом
Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО
07:00
Другие

Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО

В шоу, которое будет вести известная телеведущая страны Зюмрюд Бадалова, свое спортивное мастерство продемонстрируют известные лица шоу-бизнеса