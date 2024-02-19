Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО

Азербайджанский штангист выиграл чемпионат Европы, проходивший в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.biz, Дадаш Дадашбейли (109 кг) завоевал золотую медаль, опередив всех своих соперников.

Азербайджанский спортсмен завоевал три золотые награды, подняв в сумме двоеборья 388 кг (176 кг + 212 кг).

Дадашбейли стал первым спустя 12 лет спортсменом, завоевавшим для нашей страны золотую медаль мужского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Отметим, что чемпионат Европы, стартовавший 12 февраля, завершится завтра.

İdman.biz