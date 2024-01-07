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Cборная Азербайджана выбрала Чорум и Анкару для подготовки к чемпионату Европы

Тяжелая атлетика
Новости
7 Января 2024 10:12
Cборная Азербайджана выбрала Чорум и Анкару для подготовки к чемпионату Европы

Сборные Азербайджана по тяжелой атлетике отправились на сборы в Турцию.

По информации, предоставленной İdman.biz в федерации, подготовка продолжится до 25 января.

Наша мужская сборная будет тренироваться в Чоруме под руководством главного тренера Махти Маккаева.

Тяжелоатлетки будут тренироваться в Анкаре. Подготовкой будет руководить главный тренер Сардар Гасанов.

Отметим, что целью сборов является подготовка к чемпионату Европы, который пройдет в Болгарии. Континентальный чемпионат пройдет 12-20 февраля.

Эмин Ага

İdman.biz

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