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Лидер сборной: "Мы хотим посмотреть, какой он тренер"

Тяжелая атлетика
Новости
30 Декабря 2023 11:25
Лидер сборной: "Мы хотим посмотреть, какой он тренер"

«2023 год был отличным годом для моей карьеры. Я добивался своих успехов один за другим».

Об этом İdman.biz заявил тяжелоатлет сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли.

Лидер команды считает 2023 год успешным для себя. Дадашбейли рассказал, что травма в начале года не убавила его решимости: «Я начал тренироваться под руководством Асима Мамедова еще до того, как сняли швы с локтя. Победа на Играх СНГ, спустя годы бронзовая медаль на чемпионате мира, а через некоторое время я выиграл лицензионный турнир в Катаре. Это немалые успехи. Следующий год будет очень трудным. В олимпийском году нас ждут тяжелые соревнования. Желаю нашим спортсменам удачи и достижения всех желаемых побед».

27-летний спортсмен также прокомментировал назначение нового главного тренера сборной России по тяжелой атлетике Махти Маккаева: "Раньше я работал в сборной с иностранными тренерами. Я нормально отношусь к назначению Маккаева главным тренером. Сначала я тренировался под руководством Низами Пашаева, а затем Асифа Мамедова. Будет интересно услышать мнение и советы нового главного тренера. Мы хотим посмотреть, какой он тренер».

Эмин Ага

İdman.biz

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