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Определились победители Кубка Азербайджана - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
17 Декабря 2023 19:37
Определились победители Кубка Азербайджана - ФОТО

Завершился Кубок Азербайджана по тяжелой атлетике, проходивший в соревновательном зале Центра тяжелой атлетики в поселке Шувелан.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из городов и районов, спортивных обществ, клубов и центров.

В соревнованиях женщин в Кубке победили Самира Рзаева (45 кг), Назиля Исмайлова (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Динара Ибрагимли (59 кг), Фазиля Иманова (64 кг) и Рахиля Гусейнзаде (81 кг).

Среди мужчин - Дениз Джаббарлы (55 кг), Эльшан Мамедов (61 кг), Тегеран Мамедов (67 кг), Паша Ибрагимли (73 кг), Фуган Алиев (81 кг), Нурлан Мамедзаде (89 кг), Яшар Гурбанов (96 кг). ), Али Шукурлу (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (+109 кг).

Определены лучшая спортсменка и лучший спортсмен Кубка Азербайджана, а также лучший спортсмен Кубка среди команд.

Назиле Исмайловой присвоено звание лучшей спортсменки Кубка Азербайджана. У мужчин этот титул присвоен Дадашу Дадашбейли.

В соревновании команд победителем Кубка Азербайджана стала команда Газахского района. 2-е место заняли представители Лянкярана, а 3-е место - представители Гобустана.

İdman.biz

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