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На Кубке Азербайджана определились победители в 6 весовых категориях - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
16 Декабря 2023 22:48
На Кубке Азербайджана определились победители в 6 весовых категориях - ФОТО

Сегодня стартовал Кубок Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщает İdman.niz, первыми в борьбу вступили женщины.

В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики проверяют свои силы около сотни спортсменов из различных городов и областей, спортивных обществ, клубов и центров.

В женских соревнованиях определились победители в 6 весовых категориях. В соревновании Кубок завоевали Самира Рзаева (45 кг), Назиля Исмайлова (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Динара Ибрагимли (59 кг), Фазиля Иманова (64 кг) и Рахиля Гусейнзаде (81 кг).

İdman.biz

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