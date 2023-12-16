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Состоялась церемония открытия Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
16 Декабря 2023 15:12
Состоялась церемония открытия Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики в поселке Шувелан состоялась торжественная церемония открытия Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, выступивший на мероприятии вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов рассказал о развитии спорта в нашей стране.

Он отметил, что государство уделяет внимание и заботу спорту на самом высоком уровне, благодаря стараниям господина Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Было констатировано, что благодаря такому вниманию наши спортсмены поднимают наш флаг на международных аренах и покоряют вершины.

Умудов рассказал об успехах, достигнутых в тяжелоатлетическом спорте Азербайджана, напомнив, чт на днях Дадаш Дадашбейли стал чемпионом на Гран-при Катара.

Отметив, что Кубок Азербайджана имеет большое значение, представитель учреждения подчеркнул уверенность, что благодаря этим турнирам будет выпущено много чемпионов и победителей.

После этого Кубок Азербайджана был объявлен открытым, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем началась художественная часть церемонии.

Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Азербайджана по тяжелой атлетике завершится 17 декабря.

İdman.biz

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