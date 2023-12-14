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Дадаш Дадашбейли: "Благодарю себя за то, что стал чемпионом"

Тяжелая атлетика
Интервью
14 Декабря 2023 09:54
Дадаш Дадашбейли: "Благодарю себя за то, что стал чемпионом"

«Я хочу выиграть лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в тяжелом весе. Мои соперники были очень сложными. Я не был полностью готов к этому соревнованию».

Об этом İdman.biz заявил тяжелоатлет сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли.

Спортсмен, завоевавший титул чемпиона в категории 109 кг на Гран-при, проходившем в Катаре, оценил свое выступление на соревнованиях. Он рассказал, что способен справиться с более тяжелым весом: «На чемпионате мира мне удалось набрать 403 (180+223) кг. Здесь же мои показатели были немного слабыми. Причиной тому стало то, что между Играми СНГ и чемпионатом мира прошло меньше времени. У меня тоже были травмы. Поскольку я их лечил, у меня было меньше времени на подготовку. Тем не менее, сделал все, что мог. К этому соревнованию подготовился за короткое время. Я очень счастлив. Для меня это большое счастье. Сначала я благодарю себя (смеется), а потом своих учителей и всех, кто меня поддерживал, за то, что боролся до конца и стал чемпионом».

Бронзовый призер чемпионата мира считает год для себя удачным: «В этом году я участвовал во многих соревнованиях. Пережил много сложностей, готовясь к этим турнирам. Я боролся с травмой. Моих успехов и достижений было немало».

Отметим, что на последнем турнире в году - Гран-при Катара - Дадаш Дадашбейли завоевал титул чемпиона с результатом 388 (176+212) кг.

Эмин Ага

İdman.biz

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