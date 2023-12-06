Тяжелоатлетка сборной стала 19-й на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе начался Гран-При по тяжелой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, первой из азербайджанских спортсменов на помост вышла Назиля Исмайлова (49 кг), выступавшая в дивизионе С. По сумме показателей и рывке и толчке она подняла в сумме 143 кг, показав 19-й результат.

Что касается расписания выступлений других наших спортсменов, то 7 декабря вступит в борьбу Джавад Омаров (73 кг), а 12 декабря настанет черед лидера сборной Дадаша Дадашбейли (109).

Отметим, что на Гран-При, который имеет статус квалификационного к Олимпиаде, выступают 382 спортсмена из более семидесяти стран.

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