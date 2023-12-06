6 Декабря 2023
RU

Тяжелоатлетка сборной стала 19-й на Гран-При - ВИДЕО

Тяжелая атлетика
Новости
6 Декабря 2023 12:16
Тяжелоатлетка сборной стала 19-й на Гран-При - ВИДЕО

В Дохе начался Гран-При по тяжелой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, первой из азербайджанских спортсменов на помост вышла Назиля Исмайлова (49 кг), выступавшая в дивизионе С. По сумме показателей и рывке и толчке она подняла в сумме 143 кг, показав 19-й результат.

Что касается расписания выступлений других наших спортсменов, то 7 декабря вступит в борьбу Джавад Омаров (73 кг), а 12 декабря настанет черед лидера сборной Дадаша Дадашбейли (109).

Отметим, что на Гран-При, который имеет статус квалификационного к Олимпиаде, выступают 382 спортсмена из более семидесяти стран.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ
9 Августа 17:04
Тяжелая атлетика

Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал победителем II Игр стран СНГ, проходивших в Беларуси. Как сообщает İdman.biz, спортсмен превзошел всех своих соперников в весовой категории 109 кг.

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО
4 Декабря 08:59
Дзюдо

Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"