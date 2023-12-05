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Продолжается отбор волейболисток: На этот раз в Огузе, Балакене и Шеки - ФОТО

Волейбол
Новости
5 Декабря 2023 10:27
Продолжается отбор волейболисток: На этот раз в Огузе, Балакене и Шеки - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана продолжает визиты в регионы в связи с отбором волейболистов среди детей и подростков.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер юниорской и молодежной сборных Азербайджана по волейболу среди девушек Шахин Чатма, а также представители федерации на этот раз посетили города Огуз, Балакен и Шеки.

Специалисты встретились с детьми в нескольких общеобразовательных школах и предоставили им подробную информацию о волейболе, а также о проделанной и планируемой работе по развитию этого вида спорта.

По итогам встречи представители федерации зарегистрировали детей, соответствующих различным критериям.

İdman.biz

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