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Матч "Азеррейл" и Национальной Академии Авиации открывает IV тур

Волейбол
Новости
5 Декабря 2023 09:26
Матч "Азеррейл" и Национальной Академии Авиации открывает IV тур

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут два матча IV тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Азеррейл» с Национальной Академией Авиации. Чемпион страны после осечки в стартовом туре одержал две победы и рассчитывает продлить серию. Тогда как «авиаторы», выигравший пока одну встречу из трех, постараются дать бой сопернику.
«Муров Аз Терминал» примет UNEC, который занимает последнее место в таблице. Номинальные хозяева площадки рассчитывают взять три очка.
Матчи состоятся в Центре волейбола «Дарнагюль».

IV тур чемпионата:
16:00 Национальная Академия Авиации – «Азеррейл»
18:00 «Муров Аз Терминал» - UNEC

Абшерон

3

3

0

9-2

275-201

9

Азеррейл

3

2

1

7-3

237-203

6

Муров Az Терминал

3

2

1

6-3

208-182

6

Национальная Академия Авиации

3

1

2

3-6

205-212

3

Гянджа

3

1

2

3-6

173-196

3

UNEC

3

0

3

0-9

129-225

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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