Матч "Азеррейл" и Национальной Академии Авиации открывает IV тур

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут два матча IV тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Азеррейл» с Национальной Академией Авиации. Чемпион страны после осечки в стартовом туре одержал две победы и рассчитывает продлить серию. Тогда как «авиаторы», выигравший пока одну встречу из трех, постараются дать бой сопернику.

«Муров Аз Терминал» примет UNEC, который занимает последнее место в таблице. Номинальные хозяева площадки рассчитывают взять три очка.

Матчи состоятся в Центре волейбола «Дарнагюль».

IV тур чемпионата:

16:00 Национальная Академия Авиации – «Азеррейл»

18:00 «Муров Аз Терминал» - UNEC

Абшерон 3 3 0 9-2 275-201 9 Азеррейл 3 2 1 7-3 237-203 6 Муров Az Терминал 3 2 1 6-3 208-182 6 Национальная Академия Авиации 3 1 2 3-6 205-212 3 Гянджа 3 1 2 3-6 173-196 3 UNEC 3 0 3 0-9 129-225 0

Ниджат Закиев

İdman.biz