Матч "Азеррейл" и Национальной Академии Авиации открывает IV тур

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут два матча IV тура.
Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Азеррейл» с Национальной Академией Авиации. Чемпион страны после осечки в стартовом туре одержал две победы и рассчитывает продлить серию. Тогда как «авиаторы», выигравший пока одну встречу из трех, постараются дать бой сопернику.
«Муров Аз Терминал» примет UNEC, который занимает последнее место в таблице. Номинальные хозяева площадки рассчитывают взять три очка.
Матчи состоятся в Центре волейбола «Дарнагюль».
IV тур чемпионата:
16:00 Национальная Академия Авиации – «Азеррейл»
18:00 «Муров Аз Терминал» - UNEC
|
Абшерон
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
275-201
|
9
|
Азеррейл
|
3
|
2
|
1
|
7-3
|
237-203
|
6
|
Муров Az Терминал
|
3
|
2
|
1
|
6-3
|
208-182
|
6
|
Национальная Академия Авиации
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
205-212
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
173-196
|
3
|
UNEC
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
129-225
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz