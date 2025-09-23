24 Сентября 2025
Состоялась жеребьевка нового сезона Высшей лиги по волейболу Азербайджана

23 Сентября 2025 20:16
48
Состоялась жеребьевка нового сезона Высшей лиги по волейболу Азербайджана

Сегодня состоялась церемония жеребьевки сезона 2025/26 Высшей лиги по волейболу среди мужских и женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана, приняли участие представители федерации и клубов.

В новом сезоне в женской Высшей лиге будут соревноваться девять команд – "Азеррейл", "Абшерон", "Муров Аз Терминал", "Гянджа", "Национальная академия авиации", UNEC, а также дебютанты "DH Volley", "Туран" и "Генджлер". Соревнования будут состоять из лиговой стадии (предварительный этап) и плей-офф. Лиговая стадия будет проводиться по круговой системе по принципу домашних и выездных матчей в один круг. Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.

В мужском чемпионате выступят шесть команд – "Азеррейл", "Муров Аз Терминал", "Хиласэдиджи", "Нефтчи", ORDU и "Генджлер". Игры будут организованы по круговой системе по принципу домашних и выездных матчей в два круга. По итогам двух кругов команды, занявшие первые четыре места, получат право участвовать в плей-офф.

