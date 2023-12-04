4 Декабря 2023
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"Хары Бюльбюль Шуша" против аутсайдера чемпионата

Волейбол
Новости
4 Декабря 2023 11:42
"Хары Бюльбюль Шуша" против аутсайдера чемпионата

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер минувшего первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с МОИК.

Несколько дней назад дебютант еврокубков провел первый матч в лиге, обыграв «Нефтчи» (3:1), тогда как армейцы уступили во всех трех сыгранных встречах. Подопечные Зии Раджабова определенно являются фаворитами матча.

Игра состоится в спортивном зале «Муров Аз Терминала» в поселке Баладжары.

Высшая лига
4 декабря

19:00 МОИК – «Хары Бюльбюль Шуша»

Азеррейл

3

3

0

9-2

273-233

8

Муров Аз Терминал

3

2

1

6-6

283-276

5

Хары Бюльбюль Лачин

2

1

1

5-3

183-174

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

Хары Бюльбюль Шуша

1

1

0

3-1

100-81

3

МОИК

3

0

3

0-9

152-229

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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