"Хары Бюльбюль Шуша" против аутсайдера чемпионата

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер минувшего первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с МОИК.

Несколько дней назад дебютант еврокубков провел первый матч в лиге, обыграв «Нефтчи» (3:1), тогда как армейцы уступили во всех трех сыгранных встречах. Подопечные Зии Раджабова определенно являются фаворитами матча.

Игра состоится в спортивном зале «Муров Аз Терминала» в поселке Баладжары.

Высшая лига

4 декабря

19:00 МОИК – «Хары Бюльбюль Шуша»

Азеррейл 3 3 0 9-2 273-233 8 Муров Аз Терминал 3 2 1 6-6 283-276 5 Хары Бюльбюль Лачин 2 1 1 5-3 183-174 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 Хары Бюльбюль Шуша 1 1 0 3-1 100-81 3 МОИК 3 0 3 0-9 152-229 0

Ниджат Закиев

İdman.biz