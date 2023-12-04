"Хары Бюльбюль Шуша" против аутсайдера чемпионата

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.
Как сообщает İdman.biz, серебряный призер минувшего первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с МОИК.
Несколько дней назад дебютант еврокубков провел первый матч в лиге, обыграв «Нефтчи» (3:1), тогда как армейцы уступили во всех трех сыгранных встречах. Подопечные Зии Раджабова определенно являются фаворитами матча.
Игра состоится в спортивном зале «Муров Аз Терминала» в поселке Баладжары.
Высшая лига
4 декабря
19:00 МОИК – «Хары Бюльбюль Шуша»
|
Азеррейл
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
273-233
|
8
|
Муров Аз Терминал
|
3
|
2
|
1
|
6-6
|
283-276
|
5
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
183-174
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
100-81
|
3
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
152-229
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz