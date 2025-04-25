Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской конфедерации волейбола - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Роко Сикирича.
Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и CEV, перспективы развития волейбола и совместные проекты.
Стороны обменялись мнениями о расширении будущего сотрудничества.
На встрече также присутствовали начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, генеральный секретарь Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Оруджев и член правления Европейской конфедерации волейбола Джалил Джафаров.
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