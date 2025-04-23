Сборная Азербайджана отправилась в Испанию на матч с Австрией

Юношеская сборная Азербайджана (U-16) по волейболу выступит во втором отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, для этого наша команда отправилась в Испанию, где сегодня пройдут соревнования.

Наша сборная попробует свои силы в группе B на чемпионате, который пройдет 25-27 апреля. Соперниками сборной станут хозяева турнира, а также сборные Эстонии и Австрии. Возглавляет команду Джахангир Сейед Аббаси.

Отметим, что во втором отборочном этапе ЕВРО-2025 будут соревноваться 20 команд в 5 группах. В финальную стадию континентального первенства выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также две лучшие команды, занявшие третьи места.

İdman.biz