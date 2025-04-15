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Волейболистки сборной Азербайджана стали чемпионками Румынии – ФОТО

Волейбол
Новости
15 Апреля 2025 23:18
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Волейболистки сборной Азербайджана стали чемпионками Румынии – ФОТО

Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Оксана Харченко завоевали титул чемпионок Румынии.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанки выступают за клуб «Альба», который оказался сильнее «Волунтари» в финальной серии.

Четвертый матч противостояния завершился победой «Альбы» со счётом 3:1. Общий итог серии также оказался в пользу команды наших волейболисток — 3:1, благодаря чему клуб занял первое место по итогам сезона.

Отмечается, что «Альба» взяла реванш за поражение от «Волунтари» в финале прошлого сезона.

İdman.biz

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