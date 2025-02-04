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Аутсайдер против "Гянджи", лидер сыграет с "Азеррейлом"

Волейбол
Новости
4 Февраля 2025 10:41
17
Аутсайдер против "Гянджи", лидер сыграет с "Азеррейлом"

Сегодня состоятся матчи девятого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что все игры состоятся в один день.

В поединке между командами, занявшими два последних места, UNEC примет «Гянджу». «Азеррейл» встретится с лидером чемпионата «Абшероном». Тур завершится матчем между командами «Муров Аз Терминал» и «Национальная Академия Авиации».

Стоит отметить, что первый матч игрового дня пройдет в спортивном зале UNEC VK, а остальные матчи - в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Премьер-лига (женщины)
Девятый тур
4 февраля
15:00. UNEC - «Гянджа»
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC

16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Абшерон

8

7

1

22-7

20

2

Национальная Академия Авиации

8

6

2

20-10

18

3

Азеррейл

8

4

4

15-14

12

4

Муров Аз Терминал

8

4

4

15-16

11

5

Гянджа

8

3

5

14-15

11

6

UNEC

8

0

8

0-24

0

İdman.biz

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