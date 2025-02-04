Аутсайдер против "Гянджи", лидер сыграет с "Азеррейлом"

Сегодня состоятся матчи девятого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что все игры состоятся в один день.
В поединке между командами, занявшими два последних места, UNEC примет «Гянджу». «Азеррейл» встретится с лидером чемпионата «Абшероном». Тур завершится матчем между командами «Муров Аз Терминал» и «Национальная Академия Авиации».
Стоит отметить, что первый матч игрового дня пройдет в спортивном зале UNEC VK, а остальные матчи - в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Премьер-лига (женщины)
Девятый тур
4 февраля
15:00. UNEC - «Гянджа»
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC
16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Муров Аз Терминал» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Абшерон
|
8
|
7
|
1
|
22-7
|
20
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
8
|
6
|
2
|
20-10
|
18
|
3
|
Азеррейл
|
8
|
4
|
4
|
15-14
|
12
|
4
|
Муров Аз Терминал
|
8
|
4
|
4
|
15-16
|
11
|
5
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
14-15
|
11
|
6
|
UNEC
|
8
|
0
|
8
|
0-24
|
0
İdman.biz