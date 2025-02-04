Аутсайдер против "Гянджи", лидер сыграет с "Азеррейлом"

Сегодня состоятся матчи девятого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что все игры состоятся в один день.

В поединке между командами, занявшими два последних места, UNEC примет «Гянджу». «Азеррейл» встретится с лидером чемпионата «Абшероном». Тур завершится матчем между командами «Муров Аз Терминал» и «Национальная Академия Авиации».

Стоит отметить, что первый матч игрового дня пройдет в спортивном зале UNEC VK, а остальные матчи - в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Премьер-лига (женщины)

Девятый тур

4 февраля

15:00. UNEC - «Гянджа»

Спортивный зал волейбольного клуба UNEC

16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» - «Национальная Академия Авиации»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Абшерон 8 7 1 22-7 20 2 Национальная Академия Авиации 8 6 2 20-10 18 3 Азеррейл 8 4 4 15-14 12 4 Муров Аз Терминал 8 4 4 15-16 11 5 Гянджа 8 3 5 14-15 11 6 UNEC 8 0 8 0-24 0

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