Объявлено время игр девятого тура чемпионата Азербайджана

Определилось время игр очередного тура Высших лиг по волейболу среди женских и мужских команд.
İdman.biz сообщает, что четвертого февраля состоятся матчи IX тура Высшей лиги среди женских команд.
Игры IX тура среди мужских команд пройдут 5-6 февраля.
Высшая лига
Женщины
IX тур
4 февраля
15:00. UNEC - "Гянджа"
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC
16:00. "Азеррейл" - "Абшерон"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Муров Аз Терминал» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Мужчины
IX тур
5 февраля
16:00. «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
6 февраля
16:00. «Гянджляр» — «Нефтчи».
Сумгайытский ОСК
17:00. «Хиласэдиджи» - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС
İdman.biz