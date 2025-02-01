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Объявлено время игр девятого тура чемпионата Азербайджана

Волейбол
Новости
1 Февраля 2025 12:36
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Объявлено время игр девятого тура чемпионата Азербайджана

Определилось время игр очередного тура Высших лиг по волейболу среди женских и мужских команд.

İdman.biz сообщает, что четвертого февраля состоятся матчи IX тура Высшей лиги среди женских команд.

Игры IX тура среди мужских команд пройдут 5-6 февраля.

Высшая лига
Женщины
IX тур
4 февраля
15:00. UNEC - "Гянджа"
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC

16:00. "Азеррейл" - "Абшерон"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Мужчины
IX тур
5 февраля
16:00. «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

6 февраля
16:00. «Гянджляр» — «Нефтчи».
Сумгайытский ОСК

17:00. «Хиласэдиджи» - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС

İdman.biz

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