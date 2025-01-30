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"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"

Волейбол
Новости
30 Января 2025 18:20
57
"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"

Сегодня завершился восьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в последний день тура состоялся один матч.

«Азеррейл» встретился с «Хиласэдиджи». Матч прошел в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (мужчины)

30 января
16:00 «Азеррейл» - «Хиласэдиджи» - 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:22)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Муров Аз Терминал

8

8

0

24-0

600-421

24

2

Хиласэдиджи

8

6

2

19-7

617-495

18

3

Азеррейл

8

7

3

18-10

657-546

16

4

Нефтчи

8

4

3

12-15

573-581

11

5

МОИК

 8

1

7

3-23

523-623

2

6

Гянджляр

8

0

8

3-24

446-651

1

Отметим, что в первый день тура МОИК уступил «Нефтчи» со счетом 0:3 (14:25, 13:25, 14:25), а «Муров Аз Терминал» одержал победу над «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17).

İdman.biz

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