"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"

Сегодня завершился восьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в последний день тура состоялся один матч.

«Азеррейл» встретился с «Хиласэдиджи». Матч прошел в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (мужчины)

30 января

16:00 «Азеррейл» - «Хиласэдиджи» - 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:22)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Муров Аз Терминал 8 8 0 24-0 600-421 24 2 Хиласэдиджи 8 6 2 19-7 617-495 18 3 Азеррейл 8 7 3 18-10 657-546 16 4 Нефтчи 8 4 3 12-15 573-581 11 5 МОИК 8 1 7 3-23 523-623 2 6 Гянджляр 8 0 8 3-24 446-651 1

Отметим, что в первый день тура МОИК уступил «Нефтчи» со счетом 0:3 (14:25, 13:25, 14:25), а «Муров Аз Терминал» одержал победу над «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17).

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