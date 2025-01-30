"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"

Сегодня завершился восьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что в последний день тура состоялся один матч.
«Азеррейл» встретился с «Хиласэдиджи». Матч прошел в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Высшая лига (мужчины)
30 января
16:00 «Азеррейл» - «Хиласэдиджи» - 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:22)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
8
|
8
|
0
|
24-0
|
600-421
|
24
|
2
|
Хиласэдиджи
|
8
|
6
|
2
|
19-7
|
617-495
|
18
|
3
|
Азеррейл
|
8
|
7
|
3
|
18-10
|
657-546
|
16
|
4
|
Нефтчи
|
8
|
4
|
3
|
12-15
|
573-581
|
11
|
5
|
МОИК
|8
|
1
|
7
|
3-23
|
523-623
|
2
|
6
|
Гянджляр
|
8
|
0
|
8
|
3-24
|
446-651
|
1
Отметим, что в первый день тура МОИК уступил «Нефтчи» со счетом 0:3 (14:25, 13:25, 14:25), а «Муров Аз Терминал» одержал победу над «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17).
İdman.biz