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Волейболист сборной Азербайджана ждет матча в Трентино

Волейбол
Новости
29 Января 2025 17:37
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Волейболист сборной Азербайджана ждет матча в Трентино

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за румынский «Брашов», готовится к ответному еврокубковому матчу против одной из самых титулованных команд в мире.

Как передает İdman.biz, на стадии плей-офф Кубка ЕКВ румынская команда встречается с итальянским «Трентино» - пятикратным чемпионом мира среди клубов, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Первый матч прошел в Румынии завершился поражением хозяев со счетом 1:3. При этом, Мельников стал самым результативным встречи, набрав 20 очков.

Ответная игра пройдет 30 января в Италии.

Отметим, что на стадии 1/8 финала «Брашов» выбил из борьбы ТТУ (Эстония), а «Трентино» оказался сильнее «Бенфики» (Португалия).

İdman.biz

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