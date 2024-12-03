Какой будет интрига в волейбольной лиге?

Сегодня начинается чемпионат Азербайджана по волейболу среди женских команд. Cостав его участников, равно как и количество клубов, не претерпело изменений. В лиге выступят шесть клубов, которые проведут регулярный сезон в два круга, а четверка лучших продолжит борьбу в плей-офф.

Как передает İdman.biz, в нынешнем сезоне борьба в чемпионате обещает быть на порядок выше. Например, по сравнению со своим дебютным сезоном в Высшей лиге, существенно укрепилась «Гянджа». Представитель региона вышел в финал Кубка страны и представляет собой достаточно интересный и самобытный коллектив. В составе ряд универсальных игроков, в числе которых блокирующая Тичаком Бунлерт из Таиланда, бразильская нападающая Каролин Перотто, а также еще одна игрок атаки Николь Дулева из Болгарии. Минувший чемпионат «Гянджа» завершила на четвертом месте, но теперь есть хорошие шансы оспорить медали.

Активностью на трансферном рынке выделялась и Национальная академия авиации, запомнившаяся активной комплектацией состава. Среди новичков - черногорка Даниэла Джакович, ранее выступавшая за итальянскую «Бальдуччи», австралийка Сильвия Мусель, игравшая на родине за «Финикс». Также пришла чешка Петру Индрова, защищавшая цвета студенческой команды "Боулинг Грин" из США, и Валерия Паршина из Украины, чьим предыдущим клубом был итальянский «Нигитор Санто Стефано». “Национальная Академия авиации” также пригласила белорусскую связующую Наталью Ганчарову из «Жемчужины Полесья» и финскую либеро Риту Тимонен из «Хаменлины». Команда осталось только сыграться.

Тем временем, обладатель титула «Азеррейл» пригласил в свои ряды перед началом сезона нескольких волейболисток сборной. Среди них – Одина Алиева, Анастасия Гурбанова. Но есть и укрепления из Южной Америки – колумбийская блокирующая Катерин Рамирес и либеро Найка Бенитес из Пуэрто-Рико. А в нападении может сформироваться сербский тандем из Ирины Миланович и Милицы Сорак. Безусловно, приоритетная задача чемпиона – очередное золото. Поэтому необходима глубина состава, а также возможность ротации на длинной дистанции.

Интересной командой представляется и «Абшерон». Обладатель титула также пригласил игроков сборной Азербайджана – Никалину Башнакову, Катерину Жидкову, Марию Кирилюк, Анастасию Мерцалову. Это говорит о том, что состав у финалиста чемпионата достаточно сыгранный и может прибавить по ходу сезона.

Бронзовый призер лиги «Муров Аз Терминал» также достаточно амбициозен. В команду пришла нападающая Улькяр Керимова, за прием отвечает тайская либеро Жидапа Нахуанонг, дирижером игры является сербская связующая Тияна Врсельж, а в атаке ставка сделана на гречанку Зои Факи. Судя по всему, команда будет наигрываться уже по ходу сезона и выйдет на пик к плей-офф.

UNEC, от отличие от других участников чемпионата, по традиции обходится своими силами. В команде нет серьезных усилений и главная цель «экономисток» - биться в каждом матче по мере своих сил.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz