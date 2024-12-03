Чемпионат Азербайджана стартует в Гяндже

Сегодня стартует Высшая лига женского чемпионата Азербайджана по волейболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день пройдут три матча.
Матчи первого тура пройдут в Баку и Гяндже. «Гянджа» в первой игре сезона примет «Абшерон». Остальные два матча пройдут в столице.
Премьер-лига (жен)
I тур
3 декабря
14:00. «Гянджа» – «Абшерон»
Гянджинский дворец спорта
15:00. «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00. «Муров Аз Терминал» - UNEC
Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал
İdman.biz