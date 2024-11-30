Наша сборная проиграла и в матче за пятое место

Юношеская сборная Азербайджана U-16 завершила соревнования в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу, организованном в Эстонии.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в игре за пятое место команда встретилась с Грузией, которая заняла третье место в группе А.

Матч завершился победой соперника со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

Отметим, что в соревнованиях, организованных в Эстонии, U-16, находившаяся в группе B, уступила Латвии и хозяйке чемпионата со счетом 0:3.

İdman.biz