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Наша сборная проиграла и в матче за пятое место

Волейбол
Новости
30 Ноября 2024 16:30
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Наша сборная проиграла и в матче за пятое место

Юношеская сборная Азербайджана U-16 завершила соревнования в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу, организованном в Эстонии.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в игре за пятое место команда встретилась с Грузией, которая заняла третье место в группе А.

Матч завершился победой соперника со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

Отметим, что в соревнованиях, организованных в Эстонии, U-16, находившаяся в группе B, уступила Латвии и хозяйке чемпионата со счетом 0:3.

İdman.biz

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