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"Нефтчи" ставит на иранских волейболистов

Волейбол
Новости
30 Ноября 2024 11:10
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"Нефтчи" ставит на иранских волейболистов

Бронзовый призер чемпионата Азербайджана "Нефтчи" в новом сезоне сделает ставку на иранских волейболистов.

Как передает İdman.biz, в составе команды уже три игрока из этой страны. "Нефтчи" продлил контракты с центральным блокирующим Миладом Салехи и доигровщиком Мохаммедом Норузи. Новичком клуба стал Расул Мохаммедхани, выступающий на позиции связующего. Прошлый сезон он провел в составе "Азеррейл", став чемпионом страны.

Также "Нефтчи" усилился российским доигровщиком Александром Махновым и нападающим из Черногории Бенджамином Хаджисалиховичем.

İdman.biz

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