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"Муров Аз Терминал" взял российского связующего

Волейбол
Новости
27 Ноября 2024 15:29
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"Муров Аз Терминал" взял российского связующего

Азербайджанский волейбольный клуб «Муров Аз Терминал» продолжает активность на трансферном рынке.

Как передает İdman.biz, очередным новичком команде стал российский связующий Владислав Жлоба. Его предыдущим клубом был «Апсны», выступающий во второй российской лиге.

В разные годы Жлоба выступал за «Урал», краснодарское «Динамо», «Динамо-ЛО», «Новокуйбышевск» и другие российские команды.

Отметим, что «Муров Аз Терминал» ранее оформил трансфер россиянина Никиты Алексеева, выигравшего Лигу чемпионов в составе казанского «Зенита».

İdman.biz

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