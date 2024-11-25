Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков. Это обещает довольно интригующую борьбу, ведь в каждом клубе будут солировать довольно интересные исполнители. А потому, можно говорить о том, что лига получится довольно привлекательной.

İdman.biz собрал подборку титулованных волейболистов, которым предстоит играть в национальном первенстве.

Онурджан Чакыр (Турция)

Позиция: либеро

Клуб: «Хиласэдиджи»

«Хиласэдиджи», вернувшийся в чемпионат, уже в межсезонье запомнился интересными трансферами. Но переход Онурджана Чакыра можно выделить особо. Хотя бы потому, что он девять сезоном отыграл в одном клубе – «Галатасарае».

Именно в его составе Чакыр выиграл наибольшее количество наград. В его послужном списке победа в Суперкубке Турции, две бронзы национального первенства, финал Кубка ЕКВ и ряд других достижений.

Прошлый сезон Чакыр провел в «Аркас Спорте», вместе с которым дошел до финала Кубка Турции. Так что для него «Хиласэдиджи» первый опыт выступления в ранге легионера. И начало получилось достаточно успешным: Чакыр помог выиграть клубу Кубок Азербайджана и рассчитывает продолжить в том же духе в чемпионате.

Хосе Антонио Сандовал Рохас (Куба)

Позиция: блокирующий

Клуб: «Муров Аз Терминал»

В новом сезоне в чемпионате будут играть сразу несколько волейболистов из Кубы. И один из них – Хосе Рохас, который может стать настоящим джокером для «Мурова Аз Терминала». Он выступает на позиции блокирующего и несколько раз признавался лучшим в своем амплуа. Он удостоился приза как сильнейший на блоке и в чемпионате Индии, и в венгерской лиге.

Надо ли говорить, что у Рохаса достаточно богатая карьера? Он играл в греческой, венгерской и кипрской лиге, а последние сезоны провел за пределами Европы. Вначале отыграл в Индии за «Героев Калькутты», ставших бронзовыми призерами лиги. А затем кубинец укрепил «Джангсу», которому помог выиграть бронзу чемпионата Китая.

Учитывая опыт и регалии, Рохас способен стать одним из лучших в чемпионате Азербайджане.

Сергей Платаненков (Россия)

Позиция: доигровщик

Клуб «Азеррейл»

Российский волейболист уже сделал себе имя в Азербайджане. В прошлом сезоне во многом его игра помогла клубу завоевать чемпионский титул. Поэтому вполне логично, что команда не хотела терять одного из своих лидеров и продлила с ним контракт. По итогам минувшего сезона Платаненков вошел в символическую сборную, став самым ценным игроком лиги и лучшим доигровщиком. Естественно, в предстоящем чемпионате и ожиданий от его игры будет больше.

Если говорить о карьере волейболиста, то до перехода в «Азеррейл» она проходила исключительно в России. Сергей выступал за «Енисей» из Красноярска, «Тюмень», «Барнаул», прежде чем откликнулся на предложение из Азербайджана.

Бенджамин Хаджисалинович (Черногория)

Позиция: нападающий

Клуб: «Нефтчи»

Приглашение черногорца может стать большим подспорьем для «Нефтчи». Новичок может придать мощи передней линии бронзового призера чемпионата, а также помочь на приеме и блоке.

Хаджисалинович начал карьеру в «Будучности», отыграв за нее пять сезонов, а затем раскрылся в «Будве». В ее составе нападающий дважды подряд выиграл чемпионат Черногории и Кубок страны. Причем, в минувшем сезоне был признан самым ценным игроком Кубка своей страны и в этом качестве перешел в «Нефтчи». У игрока есть и серьезный международный опыт, ведь лучший клуб Черногории является неизменным участником Лиги чемпионов.

Бенджамину сейчас 24 года, он в полном расцвете сил и способен блеснуть в Азербайджане.

Никита Алексеев (Россия)

Позиция: доигровщик

Клуб: «Муров Аз Терминал»

Переезд в азербайджанскую лигу победителя Лиги чемпионов можно назвать одним из главных трансферных событий. Никита Алексеев пополнил состав «Муров Аз Терминала» и этим переходом клуб, конечно же, говорит о своих высоких амбициях.

Предыдущим клубом Алексеева был «Газпром-Югра» из Сургута, а до того он выступал за «Динамо-ЛО» и «Урал» из Уфы.

Но, конечно же, звездным часом волейболиста стало выступление за казанский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также два Кубка и два Суперкубка России. Для Алексеева выступление за «Муров Аз Терминал» будет первым легионерским опытом.

Присутствие такого игрока в составе, безусловно, станет качественным усилением для серебряного призера чемпионата Азербайджана, который способен побороться и за титул.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz