Победитель Лиги чемпионов - в "Муров Аз-Терминале"

«Муров Аз Терминал» укрепился титулованным волейболистом.

Как передает İdman.biz, серебряный призер чемпионата Азербайджана пополнился российским диагональным Никитой Алексеевым. Его предыдущим клубом был «Газпром-Югра» из Сургута.

Два сезона Алексеев провел за казанский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также два Кубка и два Суперкубка России.

Присутствие такого игрока в составе, безусловно, станет качественным усилением для «Муров Аз Терминала».

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