Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии.

Как передает İdman.biz, «Альба», за которую она выступает, в минувшем туре добилась победы со счетом 3:2 над своим главным преследователем - бухарестским «Динамо». Рубан стала самой результативной в матче, набрав 24 очка.

«Рубан внесла решающий вклад как в ключевые моменты игры, так и в самые сложные периоды, являясь самым востребованным игроком. На нее пасовали 44 раза, а Елизавета успешно проявила себя не только в атаке, но и в обороне», - отмечает игру Рубан официальная страница «Альбы»

Победа позволила клубу продолжить лидерство в регулярном первенстве.

İdman.biz