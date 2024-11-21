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Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии

Волейбол
Новости
21 Ноября 2024 18:03
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Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии.

Как передает İdman.biz, «Альба», за которую она выступает, в минувшем туре добилась победы со счетом 3:2 над своим главным преследователем - бухарестским «Динамо». Рубан стала самой результативной в матче, набрав 24 очка.

«Рубан внесла решающий вклад как в ключевые моменты игры, так и в самые сложные периоды, являясь самым востребованным игроком. На нее пасовали 44 раза, а Елизавета успешно проявила себя не только в атаке, но и в обороне», - отмечает игру Рубан официальная страница «Альбы»

Победа позволила клубу продолжить лидерство в регулярном первенстве.

İdman.biz

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